Как повышение по службе сказывается на здоровье, рассказали специалисты

Идущие вверх по карьерной лестнице люди чаще болеют и испытывают депрессивные симптомы после того, как количество обязанностей на работе у них возрастает

Шведские психологи из Университета Стокгольма установили, что продвижение по службе обеспечивает человеку не только прибавку зарплаты, но и 4 года болезней. Мужчины и женщины, продвигающиеся вверх по карьерной лестнице, значительно чаще жалуются на плохое здоровье и уровень депрессивности.

Специалисты пришли к такому выводу, проведя масштабное социологическое исследование, в котором приняли участие свыше трех тысяч респондентов. Примечательно, что участники эксперимента в последнее время достигли значительных успехов на профессиональном поприще. Однако состояние здоровья исследуемой группы оставляло желать лучшего.

Добровольцев просили оценить их общий уровень здоровья по шкале от «очень хорошо» до «очень плохо». Так же им задавали вопросы, которые позволяли установить уровень депрессивности. Наиболее часто получавшие повышения жаловались на самое сильное ухудшение здоровья в течение 4 лет после радостного для себя известия. При этом мужчины чаще страдали от психологических проблем, а у женщин чаще отмечались болезни, связанные с работой.

Ученые объяснили этот факт тем, что люди, которые получают повышение по службе, сталкиваются с большей ответственностью, которая приносит дополнительную нагрузку, не только эмоциональную, но и физическую. Однако специалисты пришли к выводу, что подобный дискомфорт пройдет всего за четыре года. Именно за этот промежуток времени человек полностью адаптируется к новым условиям.

Фото: trud.ru