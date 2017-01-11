Во Франции запретили продажу недавно найденного рисунка Леонардо да Винчи

Рисунок объявили национальным достоянием, правительство Франции имеет право выкупа наброска да Винчи, стоимость которого определена в 15 млн евро

Изображение святого мученика Себастьяна, выполненное рукой Леонардо ла Винчи не продадут с аукциона. Власти Франции объявили артефакт национальным достоянием и запретили продажу рисунка в ближайшие 30 месяцев. Правительство Франции имеет право выкупа наброска да Винчи. Его стартовая стоимость определена в 15 млн евро.

Напомним, еще в марте французский доктор-пенсионер (пожелал остаться неизвестным) принес в аукционный дом Tajan пачку рисунков, которые раньше принадлежали его отцу – жителю центральной Франции. Сотрудник Tajan Тадди Прат заметил среди 15 работ изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.

Ведущие эксперты творчества Леонардо да Винчи подтвердили подлинность рисунка, выполненного тушью в период между 1482 и 1485 годами.

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