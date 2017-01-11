Подводные скульптуры расскажут о последствиях деятельности человека

Музей на глубине 12-14 метров создавали три года, увидеть его можно, спустившись на дно в специальном снаряжении или с лодки со стеклянным дном

Первый в Европе музей подводных скульптур открылся в прибрежных водах острова Лансароте. Об этом пишет The Local.

По водой на глубине 12-14 метров созданы 12 инсталляций и установлены более 300 экспонатов. Оформлением музея в течение трех лет занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор.

По его словам, выставка создана им, как дань уважения к тем, кто достигает успеха и тем, чьи мечты и надежды остаются на дне моря. Своими произведениями художник также постарался привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления и последствиям человеческой деятельности.

Увидеть экспонаты можно, облачившись специальное снаряжение и спустившись под воду либо во время прогулки на лодке со стеклянным дном.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Эрмитаже нашли статую периода Римской империи, которая считалась утеряной.