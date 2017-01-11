Эксперты выяснили, кому стоит отказаться от кофе после полудня

Если вы перестали нормально высыпаться, то откажитесь от употребления кофе во второй половине дня

Исследователи выяснили, что стимуляторы в напитках у людей старше 50 лет абсорбируются в организме значительно дольше. Если вы старше 50 и перестали нормально высыпаться, то откажитесь от употребления кофе во второй половине дня.

Истинным удовольствием и замечательной идеей для многих, является чашка крепкого кофе после обеда. Но не стоит увлекаться подобными напитками, если вы хотите иметь крепкий сон по ночам. Даже если до отхода ко сну остается несколько часов, употребление кофе все равно негативно повлияет на процесс засыпания из-за бодрящего воздействия кофеина.

Людям старше 50 вообще не стоит употреблять стимулирующие напитки вроде чая и кофе после полудня, так как их организм значительно дольше абсорбирует входящие в состав этих жидкостей компоненты, подчеркивают эксперты. Следы кофеина встречаются в крови людей среднего возраста даже через 10 часов после его употребления, а этот стимулятор не дает нормально засыпать и высыпаться. Всего две чашки кофе после обеда абсорбируются организмом так медленно, что к 8 вечера там сохраняется еще 50% полученного кофеина.

Как показывает исследование, молодые люди значительно быстрее переваривают эти стимуляторы. Поэтому им вполне можно побаловать себя чаем или кофе в дневное и даже вечернее время. В целом низкое качество сна грозит самыми многочисленными психологическими и физиологическими проблемами - от ускоренного старения и депрессий до рака и старческого слабоумия. Поэтому так важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, расходуя на сон не менее 7-8 часов.

Фото: postmania.ru