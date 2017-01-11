Чубакка из «Звездных войн» стал мамой! (ФОТО,ВИДЕО)

Женщина прошла через роды в маске Чубакки из «Звездных войн»

Режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас явно не ожидал такого поворота событий от своего персонажа. Один из героев ленты Чубакка стал мамой!!! Мохнатый гуманоид обязан своему статусу американке Кэти Страйкер Кертис из Детройта.

Беременная американка решила превратить роды в нечто забавное и вызывающее смех. А поэтому весь этот волнительный процесс она провела в маске Чубакки из «Звездных войн».

Воспоминания о родах для большинства мам связаны с мучительной болью, которая продолжалась много часов, криками, страданиями и страхом. Американка Кэти Страйкер Кертис была убеждена, что материнство не изменит ее веселого отношения к жизни, какие бы страдания не ожидали будущую маму во время родов. Кэти знала, что ей придется кричать от боли во время родов, но она подумала, что даже данные крики можно обратить в смех со стороны окружающих.

И женщина придумала замечательный способ реализовать задуманное. Почти через все схватки в больнице и непосредственно роды Кэти прошла в маске своего любимого персонажа из франшизы «Звездных войн» Чубакки. Эта маска позволяла трансформировать самые отчаянные крики в забавные рычания, так что бригада медиков с трудом сдерживала улыбки, когда принимала ребенка у Кэти.

Сама женщина с гордостью поделилась маленьким 12-секундным видео с родов на своей страничке в Facebook. Многие пользователи спрашивали у Кэти о том, почему она решила дурачиться в такой волнительный для каждого человека день. Неужели Кэти не понимала, что к родам нужно подходить со всей ответственностью?

«Только потому, что мне необходимо стать мамой, я не должна мгновенно стать взрослой и скучной, - ответила женщина. – Чубакка никогда не относился к жизни слишком серьезно. А я получила самый запоминающийся подарок на Рождество в моей жизни».

12-ти секундный ролик, где Чубакка держится за живот, посмотрело более 570 тысяч человек

Тем более что роды прошли без особых осложнений, и малыш появился на свет здоровым.

Фото: goodfon.ru/ facebook.com/katie.stricker