В Лос-Анджелесе откроют музей создателя «Звездных войн»

В музее выставят оригинальные предметы, использовавшиеся в процессе съемок не только звездных войн, но и других легендарных голливудских фильмов

В Лос-Анджелесе создадут Музей искусства повествования, который задумал открыть создатель киносаги «Звездные войны» Джордж Лукас. Об этом пишет ВВС.

Первоначально музей планировалось построить на берегу озера Мичиган в Чикаго, но проект не одобрили местные экологические активисты. Тогда архитекторы подготовили сразу две концепции музея - для Лос-Анджелеса и для Сан-Франциско. После долгого обсуждения сам Лукас выборал Лос-Анджелес.

В музее будут выставлены оригинальные предметы, использовавшиеся в процессе съемок не только звездных войн, но и других легендарных голливудских фильмов - «Волшебник страны Оз», «Касабланка» и другие. К слову, личная коллекция Джорджа Лукаса состоит из 40 тысяч предметов и произведений искусства.

Также посетителям покажут работы Ренуара и Дега и американских художников Максфилда Пэрриша и Нормана Роквелла. Сам Лукас объяснял, что хочет размыть в своем музее границу между высоким искусством и массовой культурой

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти признался, что городские власти очень заинтересованы в получении этого проекта. Финансировать строительство будет сам Лукас, и это обойдется ему более чем в миллиард долларов.

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