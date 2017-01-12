Найден главный виновник ожирения

Сбои в работе гормона могут привести к чрезмерному употреблению сладкого и как следствие к ожирению

Ученые США обнаружили гормон, который отвечает за потребление сладостей. Именно его сбои приводят к ожирению.

Гормон под названием FGF21 вырабатывается печенью и контролирует насыщенность организма сахаром. Сбои в его работе могут привести к чрезмерному употреблению сладостей и, соответственно, грядущему ожирению.

Что, в свою очередь, имеет плачевные последствия, не так с эстетической стороны, как в плане проблем со здоровьем - у человека могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, астма и раковые опухоли. При этом продолжительность жизни сокращается на 5-15 лет в зависимости от множества факторов.

Как установили ученые, гормон FGF21 начинает вырабатываться в организме после значительного повышения в нем уровня углеводов. Данное исследование поможет в дальнейшем справиться с проблемами ожирения с помощью контроля выработки гормона.

Фото: shulgarussia.ru