Ученые рассказали, сколько длится женская верность

Женщины задумываются о смене партнера через 5 лет отношений

Ученые США изучили сроки женской верности. Они выяснили, что обычно спустя 5 лет отношений женщины задумываются о смене партнера.

Ученые развеяли миф о женской моногамности. Оказывается, далеко не каждая хочет прожить всю жизнь с одним-единственным партнером. В среднем уже через 5 лет отношений женщина начинает искать себе запасной вариант или хотела бы вовсе разорвать отношения. Основная причина - неудовлетворенность настоящим партнером. Причем именно через 5 лет их начинает раздражать любая незначительная мелочь, а ссоры возникают по разным пустякам. Но сменив партнера, женщина успокаивается.

Представительницы прекрасного пола часто заводят романы на стороне, чтобы иметь запасной вариант. Многие бы женщины хотели сменить партнера, но не могут решиться. Причины у всех свои - дети, жилье, привычки и другие. Только 20% женщин признались, что спустя 5 лет отношений их чувства не угасли. Остальные 80% недовольны поведением партнеров и винят их в проявлении меньшего внимания.

По истечении 5 лет отношений психологи рекомендуют разводиться или искать нового партнера. Чтобы уладить кризис в отношениях, нужно научиться оказывать больше внимания партнеру, искать общие интересы, путешествовать. Также можно посетить семейного психолога, который окажет помощь и спасет семью.

Фото: yaroslav-samoylov.com