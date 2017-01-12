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Уникальные свойства шоколада, открыли ученые

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Дневная норма шоколада для взрослого человека 63 грамма

Ученые из Дании определили положительные свойства темного шоколада, одним из которых является противодействие бессоннице

Датские научные работники в ходе исследований темного шоколада определили множество полезных свойств этого лакомства. Также посчитали, что дневную норму шоколада для взрослого человека, она составляет 63 грамма. В данном объеме, человек сможет получить необходимый для организма магний.

Этот элемент благотворно влияет на иммунную систему человека и нужен для профилактики сердечно сосудистых заболеваний и стресса. Одним из необычных эффектов темного шоколада является его противодействие бессоннице и улучшение режима сна. Для этого нужно на ночь съесть небольшое количество этого лакомства.

Фото: medikforum.ru

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Теги: шоколад, бессонница, Магний

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