Уникальные свойства шоколада, открыли ученые

Ученые из Дании определили положительные свойства темного шоколада, одним из которых является противодействие бессоннице
Датские научные работники в ходе исследований темного шоколада определили множество полезных свойств этого лакомства. Также посчитали, что дневную норму шоколада для взрослого человека, она составляет 63 грамма. В данном объеме, человек сможет получить необходимый для организма магний.
Этот элемент благотворно влияет на иммунную систему человека и нужен для профилактики сердечно сосудистых заболеваний и стресса. Одним из необычных эффектов темного шоколада является его противодействие бессоннице и улучшение режима сна. Для этого нужно на ночь съесть небольшое количество этого лакомства.
Фото: medikforum.ru
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Теги: шоколад, бессонница, Магний
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