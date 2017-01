Уникальные свойства шоколада, открыли ученые Дневная норма шоколада для взрослого человека 63 грамма

Твитнуть Ученые из Дании определили положительные свойства темного шоколада, одним из которых является противодействие бессоннице Датские научные работники в ходе исследований темного шоколада определили множество полезных свойств этого лакомства. Также посчитали, что дневную норму шоколада для взрослого человека, она составляет 63 грамма. В данном объеме, человек сможет получить необходимый для организма магний. Этот элемент благотворно влияет на иммунную систему человека и нужен для профилактики сердечно сосудистых заболеваний и стресса. Одним из необычных эффектов темного шоколада является его противодействие бессоннице и улучшение режима сна. Для этого нужно на ночь съесть небольшое количество этого лакомства. Фото: medikforum.ru Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter . Источник: Comments.UA Теги: шоколад, бессонница, Магний

Загрузка...

: DOMDocument::load(http://hunta.info/feed/rss2): failed to open stream: Permission denied inon line: DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "http://hunta.info/feed/rss2" inon line: Call to a member function getElementsByTagName() on a non-object inon line