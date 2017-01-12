Специалисты нашли целебные свойства в текиле

Соединения из агавы могут быть эффективным лекарством для лечения остеопороза

Мексиканские специалисты исследовали соединения, применяемые для изготовления такого популярного спиртного напитка как текила.

Эксперты взяли образцы веществ из растения агавы голубой и подвергли их детальному изучению, после чего выявили, что соединения могут быть эффективным лекарством для лечения остеопороза.

Употребление фруктанов может укрепить костную ткань больного остеопорозом, сообщила глава исследования Мерседес Лопес. Во время опытов ученые искусственным путем имитировали удаление яичников у самок животных, после чего начали кормить подопытных фруктанами. Спустя 8 недель у животных наблюдалось появление костной ткани.

Употребление мексиканского продукта на 50% увеличивало способность регенерировать костную ткань. На основе открытия ученые надеются создать новые лекарственные препараты, которые помогут бороться с остеопорозом.

Фото: fishki.net