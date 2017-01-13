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Стиль жизни

Звезду фильма «Омен» осудят за драку

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Актер стал знаменитым в четыре года

Прославившийся в четыре года 46-летний актер  Харви Спенсер Стивенс в августе избил двух велосипедистов

Сыгравший 40 лет назад ребенка Дэмиэна в  знаменитом  фильме ужасов «Омен» британский актер Харви Спенсер Стивенс  сегодня  предстанет перед судом, чтобы выслушать приговор за участие в драке. Об этом  пишет газета Sun.

Известно, что драка с  участием 46-летнего Харви Спенсера Стивенса произошла  в августе прошлого года в графстве Кент. Актер  избил двух велосипедистов и повредил  их экипировку. Стивенс  признал свою вину,  приговор по его делу должен быть вынесен в пятницу, 13  января.

Напомним, актер стал всемирно известным в возрасте четырех лет, когда исполнил роль ребенка дьявола.

 Актер получил всемирную известность, когда ему было всего четыре года, исполнив роль мальчика, который, по сюжету фильма, является ребенком дьявола.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились не разглашать детали развода.

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Теги: фильм, драка, омен, актер

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