Звезду фильма «Омен» осудят за драку

Прославившийся в четыре года 46-летний актер Харви Спенсер Стивенс в августе избил двух велосипедистов

Сыгравший 40 лет назад ребенка Дэмиэна в знаменитом фильме ужасов «Омен» британский актер Харви Спенсер Стивенс сегодня предстанет перед судом, чтобы выслушать приговор за участие в драке. Об этом пишет газета Sun.

Известно, что драка с участием 46-летнего Харви Спенсера Стивенса произошла в августе прошлого года в графстве Кент. Актер избил двух велосипедистов и повредил их экипировку. Стивенс признал свою вину, приговор по его делу должен быть вынесен в пятницу, 13 января.

Напомним, актер стал всемирно известным в возрасте четырех лет, когда исполнил роль ребенка дьявола.

Актер получил всемирную известность, когда ему было всего четыре года, исполнив роль мальчика, который, по сюжету фильма, является ребенком дьявола.

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