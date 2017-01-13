Фильм недели. У мечты есть цена

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«Закон ночи» - это криминальная драма режиссёра Бена Аффлека, который выступает в фильме в качестве сценариста и исполнителя главной роли. Фильм является экранизацией романа «Ночь - мой дом» Денниса Лихейна.

Бостон, 20-е года прошлого века. Это время когда был введён сухой закон, что привело к созданию множества подпольных спиртзаводов, спекуляций, гангстеров и разгула преступности. Джо Кофлин, младший сын выдающегося капитана полиции Бостона, не пошёл по стопам отца, а решил пополнить ряды мафии Йобор-Сити. Кофлин становится бутлегером, а впоследствии известным гангстером.

Это четвертый фильм Бена Аффлека в режиссерском кресле.

Съёмки фильма начались 28 октября 2015 года. В середине ноября съёмки проходили в Лоренсе, а также в Бостоне 20 ноября. С начала декабря 2015 года съёмки проходили в Лос-Анджелесе.

Бен Аффлек решил отложить этот проект, чтобы исполнить главную роль у Дэвида Финчера в «Исчезнувшей» (2014).

Оператор Роберт Ричардсон предполагал снять фильм с использованием анаморфотных объективов в формате Ultra Panavision 70, как и на «Омерзительной восьмерке» (2015), однако компания Panavision уже передала их в аренду для съемки картины «Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016).

Леонардо ДиКаприо рассматривался на главную роль Джо Кофлина, однако актер решил ограничиться продюсерской функцией.

Автор романа Лихейн опасался, что Бен Аффлек не подходит на роль Джо Кофлина, считая, что актер с такой экранной харизмой с трудом сможет передать таящиеся под поверхностью главного героя вероломство и стыд. Однако Аффлек не посчитал зазорным пройти пробы на роль, развеяв все страхи автора.

Фото: кадры из фильма «Закон Ночи».

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