Умерла экс-солистка группы «Лицей»

Во Владивостоке умерла певица Жанна Роштакова, сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин.
Причины смерти певицы сейчас выясняются. «Она ничем не болела, ничто не предвещало беды», написал накануне Шаляпин в Instagram.
Роштакова участвовала в различных музыкальных конкурсах и проектах. Она стала лауреатом Всемирной молодежной премии «Хрустальная нота» (1997), победила в конкурсах «Утренняя звезда» (1999) и «Зажги свою звезду» (2000). Состоялась в Международной Ассоциации деятелей эстрады Москвы.
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