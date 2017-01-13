МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Пять лучших городов для любителей искусства

0

Лучший способ изучить новую страну или город это искусство

Идеальным местом для путешественников, которые любят искусство, является Европа

Путешествие само по себе является одним из лучших способов, чтобы открыть свой ум  вдохновиться, но нет лучшего способа изучить страну или новый город как через искусство.

Идеальным местом для путешественников, которые любят искусство, является Европа. Главной причиной этого является то, что здесь когда-то зародились одни из старейших цивилизаций мира. Во многих европейских странах еще хранятся шедевры, созданные известными художниками, скульпторами и архитекторами прошлого.

Вот некоторые из лучших городов Европы, куда вам нужно отправиться, чтобы удовлетворить свою любовь к искусству:

Вена, Австрия.

Художественная сцена в Вене, особенно божественна, так как в течение ста лет самые яркие художники мира писали этот город, и вдохновлялись его красотой. Так некоторых из самых известных шедевров искусства в мире  хранятся именно здесь. Так «Поцелуй» Густава Климта находится в Галерее Бельведер в венском дворце Бельведер. Много потрясающих вещей, относящихся к периодам от средневековья до наших дней, хранится в Музее прикладного искусства.

Лондон, Великобритания.

Лондон полон художественных галерей, отчего его вполне можно назвать мечтой любого арт-энтузиаста. В Национальной галерее можно увидеть произведение Винсент Ван Гога «Подсолнухи», в Современной галерее Тейт – работы Пикассо и Дэвида Хокни, а в галерее «Серпентайн» — удивительные образцы современного искуства. А вот Галерея Саатачи удивит самыми неоднозначными произведениями искусства в мире, о которых и говорить нечего, так как их нужно видеть своими глазами.

Барселона, Испания.

В Барселоне находится собственный музей Пикассо, где хранится невероятное количество работ легендарного художника. Превосходные картины можно увидеть в Национальном музее искусства Каталонии. Несомненно, вас может удивить коллекция общественно-культурного центра CaixaForum. Если же вы хотите посмотреть художественные работы мастеров нашего времени, вам прямая дорога в галерею Artevistas.

Берлин, Германия.

Увидев потрясающие художественные произведения в нескольких галереях Берлина – больших и маленьких, традиционных и причудливых, вы придете в неописуемый восторг. В Картинной галерее можно ознакомиться с европейскими полотнами, относящимися к XIII-XVIII векам, своими глазами увидеть некоторые потрясающие фотографии в галерее «C/O Berlin», попытаться понять современное искусство в галерее «Eigen + Art».

Париж, Франция.

Конечно же, было бы непростительно странно упустить из вида этот город. Родине королевских художников. Лувр – самая известная арт галерея мира, где хранятся картины и произведения искусства, стоящие миллионы долларов. Здесь посетители могут увидеть полотна великого Леонардо да Винчи, Делакруа, Жерико и многих других. В Музее Орсе представлены работы импрессионистов и пост-имрпессионистов с 1848 по 1914 год, а в Музее Майоля – произведения выдающегося скульптора Аристида Майоля.

Фото: planetofhotels.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: путешествия, искусство, Европа

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Почему спонтанный отдых лучше запланированного, рассказали ученые

Почему спонтанный отдых лучше запланированного, рассказали ученые

"> Возможность путешествия во времени доказана учеными

Возможность путешествия во времени доказана учеными

"> Пяти метровые мужские ягодицы и строительный беспорядок: в Лондоне вручили премии в сфере современного искусства (ФОТО,ВИДЕО)

Пяти метровые мужские ягодицы и строительный беспорядок: в Лондоне вручили премии в сфере современного искусства (ФОТО,ВИДЕО)

"> Составлена карта самых красивых мест Европы

Составлена карта самых красивых мест Европы

Загрузка...
“Укрзалізниця” планує запуск другого потягу до Польщі
28763-1_large«Укрзалізниця» задумалася про запуск другого поїзду до Польщі, – повідомляє Центр транспортних стратегій. Найімовірніший варіант – це Хелм, до якого веде колія
В Москві з прийомної сім’ї забрали 10 інфікованих ВІЛ дітей
1415350075_1366120185_photo1З прийомної сім’ї в Москві органи опіки вилучили 10 дітей з ВІЛ-інфекцією, – про це сьогодні повідомила замісник голови департаменту праці та

Последние новости

15:06

В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун (ВИДЕО)

14:56

Во Львове два новых трамвая столкнулись в депо

14:47

В Украину вернутся холода

14:45

Apple названа самой инновационной компанией в мире

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Традиционные Крещенские купания будут организованы на трех одесских пляжах

Традиционные Крещенские купания будут организованы на трех одесских пляжах »

Харьков

Рецидивист напал на пенсионера, вооружившись палкой и шилом

Рецидивист напал на пенсионера, вооружившись палкой и шилом »

Донбасс

В Северодонецке появился мурал с посланием для жителей прифронтовых и оккупированных городов (ФОТО)

В Северодонецке появился мурал с посланием для жителей прифронтовых и оккупированных городов (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.