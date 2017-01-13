Пять лучших городов для любителей искусства

Идеальным местом для путешественников, которые любят искусство, является Европа

Путешествие само по себе является одним из лучших способов, чтобы открыть свой ум вдохновиться, но нет лучшего способа изучить страну или новый город как через искусство.

Идеальным местом для путешественников, которые любят искусство, является Европа. Главной причиной этого является то, что здесь когда-то зародились одни из старейших цивилизаций мира. Во многих европейских странах еще хранятся шедевры, созданные известными художниками, скульпторами и архитекторами прошлого.

Вот некоторые из лучших городов Европы, куда вам нужно отправиться, чтобы удовлетворить свою любовь к искусству:

Вена, Австрия.

Художественная сцена в Вене, особенно божественна, так как в течение ста лет самые яркие художники мира писали этот город, и вдохновлялись его красотой. Так некоторых из самых известных шедевров искусства в мире хранятся именно здесь. Так «Поцелуй» Густава Климта находится в Галерее Бельведер в венском дворце Бельведер. Много потрясающих вещей, относящихся к периодам от средневековья до наших дней, хранится в Музее прикладного искусства.

Лондон, Великобритания.

Лондон полон художественных галерей, отчего его вполне можно назвать мечтой любого арт-энтузиаста. В Национальной галерее можно увидеть произведение Винсент Ван Гога «Подсолнухи», в Современной галерее Тейт – работы Пикассо и Дэвида Хокни, а в галерее «Серпентайн» — удивительные образцы современного искуства. А вот Галерея Саатачи удивит самыми неоднозначными произведениями искусства в мире, о которых и говорить нечего, так как их нужно видеть своими глазами.

Барселона, Испания.

В Барселоне находится собственный музей Пикассо, где хранится невероятное количество работ легендарного художника. Превосходные картины можно увидеть в Национальном музее искусства Каталонии. Несомненно, вас может удивить коллекция общественно-культурного центра CaixaForum. Если же вы хотите посмотреть художественные работы мастеров нашего времени, вам прямая дорога в галерею Artevistas.

Берлин, Германия.

Увидев потрясающие художественные произведения в нескольких галереях Берлина – больших и маленьких, традиционных и причудливых, вы придете в неописуемый восторг. В Картинной галерее можно ознакомиться с европейскими полотнами, относящимися к XIII-XVIII векам, своими глазами увидеть некоторые потрясающие фотографии в галерее «C/O Berlin», попытаться понять современное искусство в галерее «Eigen + Art».

Париж, Франция.

Конечно же, было бы непростительно странно упустить из вида этот город. Родине королевских художников. Лувр – самая известная арт галерея мира, где хранятся картины и произведения искусства, стоящие миллионы долларов. Здесь посетители могут увидеть полотна великого Леонардо да Винчи, Делакруа, Жерико и многих других. В Музее Орсе представлены работы импрессионистов и пост-имрпессионистов с 1848 по 1914 год, а в Музее Майоля – произведения выдающегося скульптора Аристида Майоля.

Фото: planetofhotels.com