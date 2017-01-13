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У Мелании Трамп будет собственная гримерная в Белом доме

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Переезжать в Вашингтон к мужу Мелания не собирается

Ко дню инаугурации  для супруги нового президента Мелании Трамп в Белом доме будет приготовлена отдельная комната для создания макияжа и причесок

Внимание к супруге Дональда Трампа, Мелании после избрания его новым президентом США стало не менее велико, чем к самому политику. Всем интересно, что планирует делать Мелания на своем теперешнем посту первой леди.

Представителям западной прессы стало известно, что в Белом доме, куда Дональд и Мелания переселятся уже 20 января, для супруги Трампа будет приготовлена отдельная комната для создания макияжа и причесок, совмещенная с гардеробной. Особое внимание в гримерной будет уделено освещению, которое призвано помочь стилистам миссис Трамп создавать идеальные образы для своей знаменитой клиентки.

«Мелания хочет комнату с идеальным освещением, так как это поможет сделать работу нашей творческой команды более эффективной»,— рассказал журналистам визажист Мелании Николь Брил, добавив, что обычно на создание макияжа для Трамп уходит чуть больше часа. Николь также призналась, что с нетерпением ждет возможности создать образ Мелании в день инаугурации ее мужа.

«Мы проведем творческую встречу и обсудим детали каждого из образов Мелании в день инаугурации. Мелания расскажет, чего она от нас ждет — у нее всегда есть представление о том, как она хочет выглядеть. Я с нетерпением жду возможности увидеть наряд, который она выбрала для этого события. Участвовать в создании ее безупречного образа — большое удовольствие», — рассказала журналистам Николь.

Собственная гримерная в Белом доме, не означает собственный кабинет: переезжать в Вашингтон Мелания не собирается. Как сообщали ранее «Комментарии» к  переезду в столицу США готовятся лишь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, которые будут помогать Дональду Трампу.

Фото: Gettyimages.ru

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Теги: Трамп, первая леди, гримерная

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