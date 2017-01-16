Как улучшить внешность и здоровье за неделю, рассказали эксперты

Для хорошего самочувствия и цветущего внешнего вида в ежедневном рационе питания важно соблюдать три пункта

Авторитетный в США диетолог и специалист по здоровому питанию Энди Беллатти утверждает, что почувствовать качественные изменения к лучшему в своем самочувствии и внешности за короткий срок возможно. Для этого он рекомендует придерживаться трех простых правил.

Для хорошего самочувствия и цветущего внешнего вида в ежедневном рационе питания важно соблюдать три пункта - полноценный питьевой режим, контроль над потреблением продуктов с натрием, а также высокий уровень клетчатки, сообщил доктор Беллатти.

Что касается питьевого режима, врач пояснил: необходимо не только обеспечивать организм достаточным количеством жидкости, но и следить за тем, какие напитки потребляются в течение дня.

«Подслащенные напитки, газировка, соки из магазинов с высоким содержанием сахара питьем не считаются, речь идет о простой чистой воде. Полезна и вода с лимоном, лаймом или соком огурца », - сказал диетолог.

Еще специалист по здоровому питанию обратил внимание на продукты, содержащие много натрия - всевозможные соленые закуски, чипсы, колбасы, требующие разогревания полуфабрикаты. Такие продукты становятся причиной отечности и вздутия, предупредил Энди Беллатти.

«Отказавшись лишь на одну неделю от привычных соленых блюд, вы тут же увидите положительный результат. Из организма выведется лишняя жидкость, можно стать легче на несколько килограммов », - сообщил врач.

Также диетолог посоветовал каждый день потреблять «диетическую» клетчатку, источником которой являются орехи и жесткие овощи и фрукты.

Их постоянное потребление избавляет организм от тяги к сахару, к перееданию, к поеданию вредных калорийных блюд, а также улучшает пищеварение в целом, что позитивно сказывается на внешнем виде и самочувствии, констатировал диетолог.

Фото: santetoujours.info