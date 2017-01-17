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Стиль жизни

Найден новый способ похудения без диет и упражнений

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Достаточно пользоваться программой 10 минут в день

Сбросить лишний вес без диет и тренировок можно с помощью мобильного приложения

Психологами из Великобритании было разработано специальное приложение, которое помогает похудеть людям без изменений в пищевом рационе и без физических упражнений.

Разработкой этого уникального дополнения для гаджетов занимались ученые из Эксетерского университета, а руководила группой специалистов психолог Натальи Лоуренс. Она же рассказала о работе приложения, которое основано на нейробиологических принципах: на экранах смартфона появляются картинки продуктов питания, полезные из которых должен выбрать человек.

Приложение способно помочь формированию правильного предпочтения в пище, сообщила Лоуренс. Когда человек отказывается выбирать сладкие или жирные продукты в его мозгу поднимаются стимулы, которые заставляют его вырабатывать эндорфин, дофамин и другие гормональные «поощрения» в обмен на выбор правильной пищи.

Приложение протестировали 83 добровольца. За неделю добровольцам удалось сократить объем потребляемых калорий на 220 Ккал, что является положительным результатом.

Человеку, достаточно пользоваться программой, уделяя ей всего 10 минут времени в день, отметили разработчики. Тогда результат не заставит себя долго ждать.

Фото: ivona.bigmir.net

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Теги: похудение, приложение, калории

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