Один стакан, какого напитка в день повысит уровень интеллекта, рассказали ученые

Все дело в той жидкости, которую люди выпивают утром

В рамках эксперимента Британским ученым удалось доказать, что обычная вода способна повысить уровень интеллекта человека. Все дело в той жидкости, которую люди выпивают утром.

В ходе эксперимента испытуемые проходили когнитивные тесты сразу после завтрака, а потом также проходили аналогичные тесты после второго завтрака (ленча), который включал в себя стакан воды.

Как оказалось, после ленча результаты были выше, чем после завтрака.

Эксперты пришли к выводу, что все дело в воде, которую употребляют люди. По их словам, вода стимулирует интеллект и повышает IQ.

Специалисты отмечают, что важно знать меру и не пить больше воды, чем нужно вашему организму.

Фото: likar.info