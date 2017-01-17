Один стакан, какого напитка в день повысит уровень интеллекта, рассказали ученые

Все дело в той жидкости, которую люди выпивают утром
В рамках эксперимента Британским ученым удалось доказать, что обычная вода способна повысить уровень интеллекта человека. Все дело в той жидкости, которую люди выпивают утром.
В ходе эксперимента испытуемые проходили когнитивные тесты сразу после завтрака, а потом также проходили аналогичные тесты после второго завтрака (ленча), который включал в себя стакан воды.
Как оказалось, после ленча результаты были выше, чем после завтрака.
Эксперты пришли к выводу, что все дело в воде, которую употребляют люди. По их словам, вода стимулирует интеллект и повышает IQ.
Специалисты отмечают, что важно знать меру и не пить больше воды, чем нужно вашему организму.
Фото: likar.info
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