Секрет рождения вундеркинда рассказали ученые

В малом возрасте положительное воздействие на сознание малышей играет воспитание счастливыми матерями и образованными родителями

Американские ученые провели исследования и выяснили, что может повлиять на умственные способности новорожденного. В исследовании приняло участие три тысячи детей в возрасте от 9 до 12 лет.

Данные изыскания проводились, когда дети были в утробе матерей, (в 2001-2004 годах). Одной группе беременных женщин давали таблетки с фолиевой кислотой, никотиновой кислотой и витаминами B12,С и D. Вторая группа испытуемых получали только железо-фолиевую кислоту.

По достижению детьми 9-12 летнего возраста, их проверили по ряду показателей и ученые пришли к выводу, что физические показатели детей, матери которых принимали витамины B12,С и D, на полгода опережают вторую часть подопытных. Умственные показатели отличались еще больше. Таким образом, первая группа детей в интеллектуальном плане опередили вторую примерно на один дополнительный год образования.

Ученые советуют обратить внимание на ранний период воспитания детей, несмотря на действия витаминов. В малом возрасте положительное воздействие на сознание малышей играет воспитание счастливыми матерями и образованными родителями.

Фото: club-girl.ru