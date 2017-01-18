Каким людям грозит вымирание, выяснили ученые

Высокий уровень интеллекта негативно влияет на продолжение рода

Ученые Исландии установили, что умные люди обречены на вымирание. Они провели исследования ДНК третей части населения страны.

Специалисты сообщили, что высокий уровень интеллекта негативно влияет на продолжение рода. Они исследовали проблемы генетики и мутации генов, которые связаны с нарушением умственных способностей у человека, вызывают аутизм, шизофрению и другие заболевания. Исследуя гены более 100 тысячи человек, генетики заметили, что некоторые мутации связаны с повышенным уровнем интеллекта. Исследователи решили проверить, каким образом эти мутации влияют на продолжение рода, на количество детей и на другие важные эволюционные моменты.

Ученые исследовали не конкретные гены, а целые их группы. Исследование облегчило то, что Исландия находится на острове и ее можно назвать в какой-то мере изолированной страной. Там хорошо изучена генеалогия населения, а также статистика успеваемости в школах и университетах вплоть до предков. Выяснилось, что чем больше «умных» генов у человека, тем меньшее у него потомство. В сумме у носителей «умных» генов детей оказалось на 6% меньше, чем у остальной части населения.

Статистика подтверждается и в других странах. Люди с высоким интеллектом предпочитают заводить меньше детей. Это приводит к тому, что люди с «умными» генами постепенно исчезают и вытесняются людьми «среднего» уровня интеллекта.

Фото: moya-planeta.ru