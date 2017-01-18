Как сохранить искру в отношениях, рассказали эксперты

В отношениях есть 5 ключевых областей, поддерживая которые люди всегда будут счастливы

Ученые провели научное изыскание, объектом которого стали отношения между мужчиной и женщиной. Экспертам удалось раскрыть секрет того, как сохранить искру в паре.

Как утверждает большинство психологов, есть пять ключевых областей в отношениях. При их поддержании, люди всегда будут счастливы. Самое главное в паре – это иметь общие цели, к которым будут стремиться, утверждают эксперты. Также для того, чтобы встретить вторую половинку нужно быть в правильное время и в правильном месте.

Залогом успешных отношений не является та химия, которую чувствуют люди. Самое главное – это взаимопонимание, желание быть вместе и общие цели, например, женитьба, дети, семья, дом и другие, говорит эксперт Трейси Кокс.

Верность партнеру является зоологом успешных отношений. Поэтому очень важно быть верным своей второй половинке. Кокс считает, что похоть с первого взгляда, мгновенное влечение – это всего лишь мимолётные увлечения, которым не стоит предавать значения. Очень важно найти того человека, который будет с вами в радости, и в горе, в счастье, и в несчастье.

Фото: wtalks.com