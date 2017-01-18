МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Как сохранить искру в отношениях, рассказали эксперты

0

Верность партнеру является зоологом успешных отношений

В отношениях есть 5 ключевых областей, поддерживая которые люди всегда будут счастливы

Ученые провели научное изыскание, объектом которого стали отношения между мужчиной и женщиной. Экспертам удалось раскрыть секрет того, как сохранить искру в паре.

Как утверждает большинство психологов, есть пять ключевых областей в отношениях. При их поддержании, люди всегда будут счастливы. Самое главное в паре – это иметь общие цели, к которым будут стремиться, утверждают эксперты. Также для того, чтобы встретить вторую половинку нужно быть в правильное время и в правильном месте.

Залогом успешных отношений не является та химия, которую чувствуют люди. Самое главное – это взаимопонимание, желание быть вместе и общие цели, например, женитьба, дети, семья, дом и другие, говорит эксперт Трейси Кокс.

Верность партнеру является зоологом успешных отношений. Поэтому очень важно быть верным своей второй половинке. Кокс считает, что похоть с первого взгляда, мгновенное влечение – это всего лишь мимолётные увлечения, которым не стоит предавать значения. Очень важно найти того человека, который будет с вами в радости, и в горе, в счастье, и в несчастье.

Фото: wtalks.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: верность, отношения, пара

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Как сэкономить деньги во время семейного отдыха?

Как сэкономить деньги во время семейного отдыха?

"> Ученые рассказали, сколько длится женская верность

Ученые рассказали, сколько длится женская верность

"> Как стресс действует на мужскую привлекательность, выяснили психологи

Как стресс действует на мужскую привлекательность, выяснили психологи

"> Специалисты назвали «идеальное» число сексуальных партнеров

Специалисты назвали «идеальное» число сексуальных партнеров

Загрузка...
У МОЗ відповіли на закиди хірурга Тодурова щодо зриву закупівель препаратів
DSC_6735-860x645.jpg.pagespeed.ce_.93qWDfOAP8Конфлікт Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та «Інституту серця» продовжується. Нагадаємо, 1 січня 2017 року головний лікар та кардіохірург з «Інституту серця» звинуватив
НБУ: Аудиторська компанія PwC, що оцінювала активи «Приватбанку», завищила вартість застав під кредити
Міжнародна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers (PwC), що проводила аудит активів «Приватбанку» напередодні його націоналізації, завищила вартість застав під кредити, тим самим спричинивши дефіцит

Последние новости

18:11

Представители, каких профессий находятся в группе риска рака, рассказали ученые

18:11

Бывший руководитель Microsoft стал директором Baidu

18:07

После крещенских морозов в Украину придет потепление

18:07

В Харькове полиция охраны закупила шапки по цене в два раза выше рыночной

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В сгоревшей квартире на Таирова нашли тело хозяина

В сгоревшей квартире на Таирова нашли тело хозяина »

Донбасс

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение

Специалисты дали советы, как безопасно купаться на Крещение »

Запорожье

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО)

Какие задачи поставил новый начальник запорожской полиции (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.