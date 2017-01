Пол Маккартни судится с Sony/ATV за права на песни «Битлз»

Экс-битл пытается вернуть авторские права на многие песни «Битлз», в том числе и на главные хиты легендарной группы

Иск в суд Нью-Йорка на звукозаписывающую компанию Sony/ATV подал Пол Маккартни, пытаясь вернуть авторские права на многие песни "Битлз», в том числе и главные хиты легендарной группы. В иске указан ряд композиций (в частности, Love Me Do и I Want to Hold Your Hand). Права на них в 1985 году купил Майкл Джексон, а после его смерти их перекупила Sony Corporation. Об этом пшет ВВС.

В иске говорится о том, что Маккартни с 2008 года неоднократно сообщал Sony/ATV о том, что намерен вернуть свои права на ряд песен, написанных им в соавторстве с Джоном Ленноном в период между 1962-м и 1971 годом. В иске утверждается, что Sony последовательно отказывалась признать права Маккартни на указанные композиции.

В Sony/ATV иск Маккартни назвали «ненужным и преждевременным». Согласно американскому законодательству, автор может вернуть права на произведение после истечения определенного срока после публикации.

В случае с Sony/ATV, Пол Маккартни сможет вернуть права на первую композицию - Love Me Do - в октябре 2018 года, а на остальные - в период до 2026 года.

