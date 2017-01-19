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Стиль жизни

Обнаружен редкий феномен – аллергия на супруга

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Аллергию вызывает синдром активности тучных клеток

Такой синдром является редким и свойственен только женщинам

Обнаружен необычный синдром активности тучных клеток, последствием которого является аллергическая реакция на близость с мужем по всему телу. Об этом сообщили американские исследователи.

В США в 2103 году женщина обратилась за медицинской помощью – она жаловалась на аллергическую реакцию. Медики не смогли установить истинную причину аллергии, поэтому женщине были выписаны медикаменты профилактического типа, но используемые препараты не помогали. На тот момент она уже заключила брачный союз со своим давним партнером и начала совместную жизнь. Поцелуи с мужем приводили к появлению герпеса и необъяснимых раздражений на коже. Врачи же не могли поставить диагноз, так как ранее ничего подобного не наблюдалось в их практике.

Пройдя стационарное лечение, было установлено, что аллергическая реакция у женщины проявляется на мужа. Причиной тому стала активизация тучных клеток после близкого контакта с супругом. Медики отмечают, что такой синдром является редким, однако если случается, то даже невинный поцелуй может стать смертельным.

Американка имела не запущенную стадию активизации тучных клеток, поэтому на некоторое время ее действие можно было приостановить, сообщил ученые. Подобного рода аллергия свойственна лишь лицам женского пола.

Фото: k-istine.ru

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Теги: аллергия, муж, причина

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