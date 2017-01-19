Названа самая опасная и неэффективная диета

Диета Whole30 исключает из рациона питания такие продукты, как сахар, алкоголь, бобовые и зерновые, молочные продукты, белый картофель, различные десерты и фаст-фуд

Ежегодно сотрудники еженедельника US News and World Report, совместно с диетологами, кардиологами и эндокринологами проводят анализ известных диетических программ по различных критериях. Например, изучение поведения организма в краткосрочной и долгосрочной перспективе, изучение влияния ограничения некоторых продуктов в пище на работу сердца и печени, на развитие сахарного диабета.

В этом году лидирующую позицию заняла диета под названием Whole30, которая включает в себя исключение из рациона питания таких продуктов, как сахар, алкоголь, бобовые и зерновые, молочные продукты, белый картофель, различные десерты, фаст-фуд. У желающих следовать данной диете остается возможность употреблять яйца, овощи и фрукты, морепродукты, семена, орехи, масла. В виде исключения диета предполагает употребление топленого молока, свежего зеленого гороха и фасоли.

По результатам исследования, специалисты установили, что Whole30 является не только самой сложной в поддержании правил диета, но и самой небезопасной, та как исключает употребление важных для здоровья продуктов. Их отсутствие в рационе может нанести вред здоровью. Ведь молочные продукты, а также зерновые и бобовые культуры являются главным вместилищем клетчатки, витаминов и минералов.

Фото: fitnessomaniya.ru