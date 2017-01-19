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Названы страны с благоприятными условиями проживания, при глобальном потеплении (ИНФОГРАФИКА)

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В Африке и Юго-Восточной Азии изменение климата приведет к засухам

Благоприятный климат появится и на Британских островах, в Северной Европе, Северо-восточной азии, южных частях Латинской Америки и Океании

Список регионов мира, в которых со временем будут преобладать благоприятные условия для проживания людей при глобальном потеплении, озвучили геофизики.

Исследования были проведены специалистами Принстонского университета, которым удалось выяснить страны мира, в которых ближайшие 100 лет сформулируются благоприятные климатические условия для проживания.

За 20 лет в северных и горных частях США установится мягкий климат, считают геофизики. Такой климат образуется и на Британских островах, в Северной Европе, Северо-восточной азии, южных частях Латинской Америки и Океании.

Благоприятными, по мнению ученых, являются условия, когда температура воздуха колеблется от 18 до 30 градусов по Целсию, а среднесуточная норма осадков менее миллиметра.

Естественно, что следует ожидать ухудшения условий в других широтах, если в средних и северных широтах планеты условия проживания улучшаться. В таких широтах будет находиться Африка и Юго-Восточная Азия. В этих регионах следует ожидать значительного повышения температуры воздуха, что приведет к засухам.

Прогнозирование геофизики смогли сделать из проведенных анализов ежегодного изменения числа дней с благоприятной погодой.

Фото: pogoda.nur.kz

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Теги: глобальное потепление, климат, температура воздуха

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