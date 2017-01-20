МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Влияет ли макияж на успех в карьере, рассказали эксперты

0

Мужчины не рассматривают женщину, как угрозу, и поэтому макияж не влияет на их рейтинги

Мужчины оценили женщин с макияжем, как более авторитетных, а женщины оценили женщин, как более доминирующих

Новое исследование, проведенное учеными, показало как макияж связан с успехом на рабочем месте.

Во время эксперимента, исследователи сфотографировали 40 студенток колледжа с макияжем и без него и показали их другой группе из мужчин и женщин. Наблюдатели оценили фотографии на «привлекательность» и на два другие компонента социального статуса - «доминирование» и «авторитет». Слова остались неопределенными, но доминирование, как правило, относится к контролю над другими с помощью силы или угрозы, в то время как авторитет предполагает собой уважение.

В данном исследовании, мужчины оценили женщин с макияжем, как более авторитетных, а женщины оценили их, как более доминирующих. Специалист из University of Stirling в Шотландии и основной автор исследования, называет эту асимметрию, как «сюрприз».

Как правило, мужчины не рассматривают женщину, как угрозу, и поэтому макияж не должен повлиять на их рейтинги доминирования, считают ученые. С другой стороны, женщины могли видеть своих коллег сексуально конкурентоспособными и, таким образом, социально доминирующими. Мужчины могли оценить женщин с макияжем, как авторитетных, потому что, как показывают последние исследования, привлекательные люди считаются компетентными. Этот положительный «эффект ореола» может отсутствовать у наблюдателей-женщин.

Далее специалисты провели второе исследование, чтобы увидеть, вызывает ли макияж чувство сексуальной конкуренции. 48 участниц оценили фотографии из первого исследования, отвечая на такие вопросы, как «Чувствовали бы вы ревность, если бы эта женщина взаимодействовала с вашим партнером?» Участницы сказали, что женщина с макияжем является более привлекательной, и они бы чувствовали ревность.

Фото: frolova.com.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Конкуренция, макияж, работа

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> У Мелании Трамп будет собственная гримерная в Белом доме

У Мелании Трамп будет собственная гримерная в Белом доме

"> Эксперты назвали 9 бьюти-трендов, которые стоит забрать домой из Рио

Эксперты назвали 9 бьюти-трендов, которые стоит забрать домой из Рио

"> Специалисты узнали, что помогает людям зарабатывать на 70% больше

Специалисты узнали, что помогает людям зарабатывать на 70% больше

"> Медики сообщили, какая косметика опасна для здоровья

Медики сообщили, какая косметика опасна для здоровья

Загрузка...
ЗМІ: Порошенко заробив 47 млн. грн. на девальвації гривні
Ukraine's President Petro Poroshenko speaks to the media during a news conference in KievУкраїнські ЗМІ стверджують, що президенту України Петру Порошенку вдалося заробити 47 млн. грн. на девальвації національної валюти. За основу обвинувачень портал «Антикор»
У розшуку Інтерполу перебуває понад 1700 українців
Opening of Interpol Global Complex for Innovation in Singapore«Інтерфакс Україна» повідомляє, що зі слів керівника Національного бюро Інтерполу в Україні Василя Неволі, на даний момент в міжнародному розшуку перебуває 1763

Последние новости

09:58

Стало известно, когда суд Лондона вынесет решение о долге Украины в $3 млрд

09:55

Влияет ли макияж на успех в карьере, рассказали эксперты

09:55

В Черном море нашли американский бомбардировщик

09:53

Медики сообщили, почему беременным нужно употреблять больше рыбы

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016

Стало известно, сколько человек убили в Запорожской области в 2016 »

Донбасс

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн.

СБУ выясняет, как чиновница Луганской областной ВГА заработала 500 тыс. грн. »

Одесса

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало

Качество знаний выпускников школ Одесского региона упало »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.