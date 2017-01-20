Влияет ли макияж на успех в карьере, рассказали эксперты

Мужчины оценили женщин с макияжем, как более авторитетных, а женщины оценили женщин, как более доминирующих

Новое исследование, проведенное учеными, показало как макияж связан с успехом на рабочем месте.

Во время эксперимента, исследователи сфотографировали 40 студенток колледжа с макияжем и без него и показали их другой группе из мужчин и женщин. Наблюдатели оценили фотографии на «привлекательность» и на два другие компонента социального статуса - «доминирование» и «авторитет». Слова остались неопределенными, но доминирование, как правило, относится к контролю над другими с помощью силы или угрозы, в то время как авторитет предполагает собой уважение.

В данном исследовании, мужчины оценили женщин с макияжем, как более авторитетных, а женщины оценили их, как более доминирующих. Специалист из University of Stirling в Шотландии и основной автор исследования, называет эту асимметрию, как «сюрприз».

Как правило, мужчины не рассматривают женщину, как угрозу, и поэтому макияж не должен повлиять на их рейтинги доминирования, считают ученые. С другой стороны, женщины могли видеть своих коллег сексуально конкурентоспособными и, таким образом, социально доминирующими. Мужчины могли оценить женщин с макияжем, как авторитетных, потому что, как показывают последние исследования, привлекательные люди считаются компетентными. Этот положительный «эффект ореола» может отсутствовать у наблюдателей-женщин.

Далее специалисты провели второе исследование, чтобы увидеть, вызывает ли макияж чувство сексуальной конкуренции. 48 участниц оценили фотографии из первого исследования, отвечая на такие вопросы, как «Чувствовали бы вы ревность, если бы эта женщина взаимодействовала с вашим партнером?» Участницы сказали, что женщина с макияжем является более привлекательной, и они бы чувствовали ревность.

Фото: frolova.com.ua