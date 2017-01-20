Подделку разоблачили благодаря анализу красок на холсте, который определил в их составе фталоцианиновый зеленый пигмент, а 400 лет назад его производить не умели

Картина названная шедевром эпохи Возрождения «Святой Иеронимус» и проданная на британском аукционе Sotheby´s за $842.500 оказалась подделкой. Об этом пишет The Daily Mail.

Как оказалось уже после продажи, автор картины – совсем не подмастерье либо сам итальянский художник XVI века Пармиджанино, а более современный, но пока неизвестный человек.

Подделку удалось разоблачить благодаря анализу красок на холсте. Эксперты обнаружили в их составе фталоцианиновый зеленый пигмент, который не умели производить 400 лет тому назад.

Владельцы аукционного дома подали иск в Окружной суд Нью-Йорка, ответчиком по данному делу выступил коллекционер Лайонель де Сен Донат-Пурьер, который выставил картину на торги в 2012 году.

В прошлом году руководство Sotheby´s потребовало от покупателя этого полотна вернуть его на экспертизу – в связи с расследованием, которое проводилось до того, как коллекционер приобрел данную картину. Позже ему была возвращена полная стоимость покупки.

Ранее «Комментарии" писали о том, что во Франции запретили продажу недавно найденного рисунка Леонардо да Винчи.