В первый свободный от президентства день Обама играл в гольф

Обама в сопровождении охраны провел время на поле для гольфа мирового класса, принадлежащем миллиардеру
44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в свой первый свободный от государственных дел день отправился на площадку для гольфа. Об этом пишет издание Daily Mail.
Облюбованный им спортклуб находится в штате Калифорния и принадлежит миллиардеру Ларри Эллисон, главе корпорации Oracle. Известно, что для того, чтобы стать членом этого клуба, необходимо приглашение.
На 18-луночном поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате Барак Обама появился в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Обама сказал американцам «Спасибо» в прощальном письме.
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Теги: гольф, Обама, экс-президент
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