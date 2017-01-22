В первый свободный от президентства день Обама играл в гольф

Обама в сопровождении охраны провел время на поле для гольфа мирового класса, принадлежащем миллиардеру

44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в свой первый свободный от государственных дел день отправился на площадку для гольфа. Об этом пишет издание Daily Mail.

Облюбованный им спортклуб находится в штате Калифорния и принадлежит миллиардеру Ларри Эллисон, главе корпорации Oracle. Известно, что для того, чтобы стать членом этого клуба, необходимо приглашение.

На 18-луночном поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате Барак Обама появился в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Обама сказал американцам «Спасибо» в прощальном письме.