Стало известно о чем написала Меланья Трамп в качестве первой леди США

Жена президента США опубликовала свой первый твит
Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди.
«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», - написала в микроблоге Меланья Трамп.
Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп был инаугурирован 20 января и сразу после этого приступил к исполнению обязанносте главы государства.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп и Меланья исполнили первый танец на балу.
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Теги: первая леди, президент, твит, Трамп
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