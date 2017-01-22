Стало известно о чем написала Меланья Трамп в качестве первой леди США

Жена президента США опубликовала свой первый твит

Жена президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала первый твит в качестве первой леди.

«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», - написала в микроблоге Меланья Трамп.

Напомним, что избранный президент США Дональд Трамп был инаугурирован 20 января и сразу после этого приступил к исполнению обязанносте главы государства.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Трамп и Меланья исполнили первый танец на балу.