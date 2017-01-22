Тина Кароль стала Народной артисткой

Высокую награду украинская певица посвятила своим родителям
Сегодня, в День Соборности Украины почетное звание Народной артистки присвоено украинской певице Тине Кароль. Соответствующую награду она получила из рук президента Украины Петра Порошенко. Об этом артискта сообщила на своей странице в Facebook.
«Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям», – написала певица.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Тина Кароль займется производством собственной губной помады.
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Теги: звание, народная артистка, президент, Тина Кароль
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