Тина Кароль стала Народной артисткой

Высокую награду украинская певица посвятила своим родителям

Сегодня, в День Соборности Украины почетное звание Народной артистки присвоено украинской певице Тине Кароль. Соответствующую награду она получила из рук президента Украины Петра Порошенко. Об этом артискта сообщила на своей странице в Facebook.

«Для меня это большая гордость – объединять страну, вдохновлять страну, беречь украинские традиции. Это моя миссия. Я обещаю это делать с максимальной любовью, силой и со всем талантом, который мне подарил Бог. Это награду я посвящаю своим родителям», – написала певица.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Тина Кароль займется производством собственной губной помады.