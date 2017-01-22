Трапм высказался о протестующих против него

Новый президент США поинтересовался тем, почему протестующие не голосовали на выборах
Свое мнение по поводу уличных протестов, которые в период его инаугурации заполонили улицы не только городов США, но и других стран, Дональд Трамп высказал в микроблоге в Twitter.
«Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию», - написал он.
А предыдущий его пост касался телевизионных рейтингов его инаугурации, которая состоялась 20 января.
«Вау! Телевизионные рейтинги инаугурации - 31 миллион зрителей просмотрели церемонию, это на 11 миллионов больше, чем 4 года назад», - написал президент США.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Папа Римский призвал не спешить оценивать Трампа.
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