В Европе прошла масштабная операция по возврату культурных ценностей

При масштабной операции под названием Pandora правоохранители возвратили более 3,5 тысяч культурных ценностей и задержали 75 человек по подозрению в их кражах и сбыте

В Европе задержаны 75 человек, которых подозревают в краже и сбыте произведений искусства и объектов культурной и исторической ценности прошла.В ходе масштабной операции под названием Pandora изъято более 3,5 тысячи объектов культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в операции участвовали 18 европейских стран, Европол, Интерпол, ЮНЕСКО, а также Всемирная таможенная организация. По данным испанских правоохранителей, из половина изъятых культурных объектов – археологические находки. О гражданстве задержанных по подозрению в кражах и сбыте ничего не сообщается.

В испанской Мурсии обнаружены 500 археологических объектов, 19 из них были украдены в 2014 году из Археологического музея. В ходе операции обыскали почти 30 тысяч машин, 50 судов, в деле фигурировали около 50 тысяч человек. Ключевую роль в поиске преступников сыграли правоохранительные органы Испании и Кипра. Поддержку оказывало министерство культуры Испании и церковь.

Следствие изучало «подозрительные объявления в интернете» и это позволило обнаружить более 400 старинных монет, которые были получены продавцами незаконным способом. Греческая полиция изъяла мраморное надгробие периода Османской империи, а также объекты византийского и поствизантийского периодов.

Ранее «Коментарии" писали о том, что в Италии выдадут вора, похитившего 17 картин из музея в Вероне.