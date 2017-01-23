Названы самые масштабные угрозы для Земли

Список главных опасностей, исходящих к Земле из космоса составили ученые

О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.

Возможной причиной гибели Земли является мощная энергия, исходящая от Солнца. Выяснилось, что звезда издает магнитные поля, способные выпускать солнечные пятна, во много раз большие планеты, а также некое излучение – солнечный ветер. Он может вызывать огневые бури, после которых жизнь на планете сможет существенно ухудшиться.

Еще одной угрозой является астероид. Предполагается, что именно от них погибли динозавры. Также стало известно, что в космосе их летает огромное множество, а некоторые представляют большую опасность.

На третьей строчке опасностей космоса и возможной гибели Земли стоит охлаждение Солнца. Специалисты считают, что это наверняка произойдет, но не ранее, чем через 7,7 миллиардов лет. Постепенно светило станет менять температуру, в конце вызывая сильный солнечный ветер, от которого случится замедление Земли. Из-за этого планета попадет в наружный слой звезды и растает навеки.

Также, в космосе существует определенная блуждающая звезда, которая, проходя мимо Млечного Пути, может затронуть «облако Оорта», состоящее из множества каменных комет. Что может привести к увеличению звезды, которая может по своей траектории мчаться в сторону Земли, что приведет к её «летальному исходу».

Фото: positime.ru