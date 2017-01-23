МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Названы самые масштабные угрозы для Земли

0

В космосе летает огромное множество астероидов, которые представляют большую опасность

Список главных опасностей, исходящих к Земле из космоса составили ученые

О самых масштабных угрозах для Земли, рассказали ученые. Кроме популярных теорий вроде глобального потепления и ядерной войны, существуют и некоторые другие, не менее катастрофические.

Возможной причиной гибели Земли является мощная энергия, исходящая от Солнца. Выяснилось, что звезда издает магнитные поля, способные выпускать солнечные пятна, во много раз большие планеты, а также некое излучение – солнечный ветер. Он может вызывать огневые бури, после которых жизнь на планете сможет существенно ухудшиться.

Еще одной угрозой является астероид. Предполагается, что именно от них погибли динозавры. Также стало известно, что в космосе их летает огромное множество, а некоторые представляют большую опасность.

На третьей строчке опасностей космоса и возможной гибели Земли стоит охлаждение Солнца. Специалисты считают, что это наверняка произойдет, но не ранее, чем через 7,7 миллиардов лет. Постепенно светило станет менять температуру, в конце вызывая сильный солнечный ветер, от которого случится замедление Земли. Из-за этого планета попадет в наружный слой звезды и растает навеки.

Также, в космосе существует определенная блуждающая звезда, которая, проходя мимо Млечного Пути, может затронуть «облако Оорта», состоящее из множества каменных комет. Что может привести к увеличению звезды, которая может по своей траектории мчаться в сторону Земли, что приведет к её «летальному исходу».

Фото: positime.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: земля, космос, угроза

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В этом году ученые поймали 6 сигналов от инопланетян

В этом году ученые поймали 6 сигналов от инопланетян

"> Специалисты показали, как выглядит Земля из космоса на Новый год (ВИДЕО)

Специалисты показали, как выглядит Земля из космоса на Новый год (ВИДЕО)

"> Ученые придумали, как искать инопланетян

Ученые придумали, как искать инопланетян

"> Ученые показали год из жизни Солнца за шесть минут (ВИДЕО)

Ученые показали год из жизни Солнца за шесть минут (ВИДЕО)

Загрузка...
До Дня Соборності у Слов’янську пройшла смолоскипна хода
1Місцеві патріотичні організації провели у Слов’янську до Дня Соборності смолоскипну ходу. Участь у ході взяли також активісти з інших міст Донеччини. Це
Росію через допінг хочуть відсторонити від двох Олімпіад
1Олімпійську збірну Росії можуть усунути від участі в Олімпійських іграх 2018 і 2020 років, якщо підозри про наявність державної системи допінгу у

Последние новости

13:47

Красный Крест займется индикацией трупов на Донбассе

13:41

Названы самые масштабные угрозы для Земли

13:41

Сборная Украины проиграла Таиланду

13:41

Oracle обвинили в дискриминации сотрудников

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Подробности убийства пенсионерки в Холодногорском районе

Подробности убийства пенсионерки в Холодногорском районе »

Донбасс

Участнику партизанского движения из Красного Луча присвоено звание Героя Украины

Участнику партизанского движения из Красного Луча присвоено звание Героя Украины »

Одесса

В полиции сообщили подробности тройного убийства на Паустовского

В полиции сообщили подробности тройного убийства на Паустовского »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.