Осторожно кошки! Развитие, какой болезни они могу спровоцировать, рассказали врачи

Тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов
Наличие в доме кошки может усугублять синдромы предменструального синдрома (ПМС) у женщин, выяснили ученые в результате исследования.
Как выяснили специалисты, что продукты жизнедеятельности кошки содержат паразит – токсоплазму, которая при попадании в человеческий организм может провоцировать депрессию, гнев, а также усугублять синдромы ПМС у женщин. Именно влияние данного микроорганизма на гормональный фон слабого пола может стать причиной многих сопутствующих синдромов ПМС. В частности специалисты отметили, что предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР) вызвано именно токсоплазмой.
Как известно, наличие токсоплазмы в организме беременной женщины может спровоцировать патологию развития плода. Однако результаты последнего исследования дали ученым основания полагать, что тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов.
Специалисты заверили, что результаты исследования являются предварительными и не стоит относиться к ним со всей серьезностью, и сразу относить своего любимца в приют. Эксперименты в данной области продолжаются.
Фото: mobilmusic.ru
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Теги: кошки, питомец, ПМС, токсоплазмоз
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