МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Осторожно кошки! Развитие, какой болезни они могу спровоцировать, рассказали врачи

0

Кошки провоцируют ПМС у женщин

Тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов

Наличие в доме кошки может усугублять синдромы предменструального синдрома (ПМС) у женщин, выяснили ученые в результате исследования.

Как выяснили специалисты, что продукты жизнедеятельности кошки содержат паразит – токсоплазму, которая при попадании в человеческий организм может провоцировать депрессию, гнев, а также усугублять синдромы ПМС у женщин. Именно влияние данного микроорганизма на гормональный фон слабого пола может стать причиной многих сопутствующих синдромов ПМС. В частности специалисты отметили, что предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР) вызвано именно токсоплазмой.

Как известно, наличие токсоплазмы в организме беременной женщины может спровоцировать патологию развития плода. Однако результаты последнего исследования дали ученым основания полагать, что тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов.

Специалисты заверили, что результаты исследования являются предварительными и не стоит относиться к ним со всей серьезностью, и сразу относить своего любимца в приют. Эксперименты в данной области продолжаются.

Фото: mobilmusic.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: кошки, питомец, ПМС, токсоплазмоз

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Шесть доказательств того, что домашние питомцы продлевают вам жизнь

Шесть доказательств того, что домашние питомцы продлевают вам жизнь

"> Ученые установили пользу урчания котов для человеческого здоровья

Ученые установили пользу урчания котов для человеческого здоровья

"> Общение с кошками может таить смертельную опасность

Общение с кошками может таить смертельную опасность

"> Кто является лучшим домашним животным – кошка или собака, выяснили ученые

Кто является лучшим домашним животным – кошка или собака, выяснили ученые

Загрузка...
«ЛНР» через чуму свиней заборонила жителям ввозити продукти – їжу відбирають та викидають
meat23 січня 2017 року набула чинності «постанова» так званого «уряду ЛНР», яка забороняє жителям окупованих районів Луганської області ввозити продукти харчування. За
Учні елітної московської школи звинуватили керівників закладу в сексуальному насильстві
309297Кілька десятків випускників елітної московської «Ліги шкіл» звинуватили директора та його заступника в сексуальному насильстві над учнями, – повідомляє російське видання «Медуза».

Последние новости

17:48

СБУ узнала, откуда у Савченко списки пленных

17:44

Экономный онлайн шопинг: недорогая одежда и обувь украинского производителя

17:39

Сербский полузащитник стал игроком «Зари»

17:34

За год мошенница собрала полтора миллиона гривен «на помощь участникам АТО и их детям»

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Маяк Свободы, земной шар и фонтан. Что будет на месте снесенного Ленина (ФОТО)

Маяк Свободы, земной шар и фонтан. Что будет на месте снесенного Ленина (ФОТО) »

Запорожье

Буряк нашел виновных в создании катка своего имени (ФОТО)

Буряк нашел виновных в создании катка своего имени (ФОТО) »

Донбасс

Донбассу обещают морозы до -24

Донбассу обещают морозы до -24 »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.