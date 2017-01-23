Осторожно кошки! Развитие, какой болезни они могу спровоцировать, рассказали врачи

Тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов

Наличие в доме кошки может усугублять синдромы предменструального синдрома (ПМС) у женщин, выяснили ученые в результате исследования.

Как выяснили специалисты, что продукты жизнедеятельности кошки содержат паразит – токсоплазму, которая при попадании в человеческий организм может провоцировать депрессию, гнев, а также усугублять синдромы ПМС у женщин. Именно влияние данного микроорганизма на гормональный фон слабого пола может стать причиной многих сопутствующих синдромов ПМС. В частности специалисты отметили, что предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР) вызвано именно токсоплазмой.

Как известно, наличие токсоплазмы в организме беременной женщины может спровоцировать патологию развития плода. Однако результаты последнего исследования дали ученым основания полагать, что тяжелая форма ПМС, которая сопровождается беспричинным гневом, депрессией и эмоциональным напряжением, может свидетельствовать о наличии в организме паразитов.

Специалисты заверили, что результаты исследования являются предварительными и не стоит относиться к ним со всей серьезностью, и сразу относить своего любимца в приют. Эксперименты в данной области продолжаются.

Фото: mobilmusic.ru