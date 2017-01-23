Брежнева, беременна и ожидает появление малыша через пару месяцев

Продюсер и будущий счастливый отец очень рад

Российский телеведущий Александр Цекало готовится стать отцом четвертого ребенка. Его жена, сестра Веры Брежневой, через пару месяцев ожидает появление малыша.

В настоящее время официально Александр является отцом троих детей, двое из которых живут совместно с родителями, а старшая дочь Ева живет со своей матерью, экс-женой Цекало - Лолитой Милявской.

О своей нынешней жизни, в паре с Викторией Брежневой, Цекало говорит в эмоциональном состоянии - продюсер очень рад той обстановке, которая царит в доме и в их с женой отношениях. По словам Александра, ему нравится неординарность их отношений, так как рутины в семье нет, каждый день происходит что-то новое и необычное, а наличие у семьи двух детей только радует мужчину. Александр с нетерпением ожидает появления на свет еще одного ребенка, называя такой подарок жены настоящим креативом в их семейной жизни.

Сейчас супруга Цекало находится на седьмом месяце беременности, пол будущего малыша родители пока что скрывают.

Фото: glianec.com.ua