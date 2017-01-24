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Какие токсины присутствуют в предметах обихода, рассказали специалисты

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Токсины могут находиться в мыле, стройматериалах и даже детских пустышках

Недобросовестные производители могут добавлять опасные вещества в самую различную продукцию

Во многих продуктах и приборах домашнего обихода содержится много токсичных веществ, опасных для здоровья. Они могут находиться как в мыле, так и ножницах, стройматериалах и пустышках для детей.

Почти 20 лет назад, компания Hasbro была оштрафована за проведение ложной рекламной кампании, заявляя, что их игрушки, содержащие противомикробный химический триклозан, не смогут навредить детям. Данное вещество является опасным химическим веществом, которое применяют в создании некоторых антимикробных продуктов.

Не так давно триклозан запретили в производстве, вместе с 18 другими вредоносными элементами. Так, он содержался в мыле, вследствие чего было решено убрать его из состава гигиеничного продукта. Воздействие вещества связывается с изменением гормональной функции и появления устойчивости к лекарствам у бактерий.

Специалисты подчеркивают, что недобросовестные производители могут добавлять опасные вещества в самую различную продукцию. Именно поэтому ученые настаивают на том, чтобы покупатели тщательно изучали состав товара, прежде чем «пустить его» в свой дом.

Фото: infectologist.ru

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Теги: мыло, токсины, триклозан

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