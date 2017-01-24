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Стиль жизни

Британский школьник отказался продать свой сайт за 5 млн фунтов

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Первые серьезные деньги школьник заработал в 12 лет

16-летний парень создал сайт, позволяющий экономить деньги

В Великобритании  16-летний школьник Мохаммед Али разработал сайт сравнения цен, который позволяет экономить деньги. По словам создателя, сайт не имеет равных в мире. Разработкой уже заинтересовались американские инвесторы, которые предложили юному дарованию за сайт 5 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет  The Daily Mail

Однако Моххамед Али не спешит продавать свой стартап, считая, что он сможет выручить за него гораздо больше.

Британец Мохаммед Али создал свою первую компанию в 12 лет и заработал 40.000 фунтов на придуманной им видеоигре, а также продал программу аппликацию для фондового рынка. 

Ранее «Комментарии"  писали о том, что полиция арестовала россиянина за вирус похитивший миллионы долларов.

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Теги: разработка, сайт, стартап, школьник

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