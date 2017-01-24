Девочка из фильма «Звонок» вылезла из телевизора (видео)

Героиню фильма ужасов выпустили из телевизора в рамках презентации новой части фильма

Жертвой розыгрыша, устроенного в рамках презентации трейлера фильма ужасов «Звонок 3», стали посетители одного из магазинов бытовой техники в Нью-Йорке. Видеозапись пранка опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на хостинге Youtube.

Загримированную под героиню фильма девушку организаторы спрятали за одним из телевизоров. Посетителей приглашали к стенду, затем на всех экранах внезапно появлялось изображение героини кинокартины. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.

Посетители магазина, увидев «ожившую» героиню фильма, вскрикивали от испуга и даже пускались наутек.

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