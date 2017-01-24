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Девочка из фильма «Звонок» вылезла из телевизора (видео)

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Организаторы презентации организовали смелый розышрыш

Героиню  фильма ужасов  выпустили из телевизора в рамках презентации новой части фильма

Жертвой розыгрыша, устроенного в рамках презентации трейлера фильма ужасов «Звонок 3», стали посетители  одного из магазинов бытовой техники в Нью-Йорке. Видеозапись пранка опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на хостинге Youtube.

Загримированную под героиню фильма девушку организаторы спрятали за одним из телевизоров. Посетителей приглашали к стенду, затем на всех экранах внезапно появлялось изображение героини кинокартины. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.

Посетители магазина, увидев «ожившую» героиню фильма,  вскрикивали от испуга и даже пускались наутек.

Ранее «Комментарии"  писали о том, что 61-летний Мел Гибсон стал отцом в девятый раз.

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Теги: звонок, розыгрыш, ужасы

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