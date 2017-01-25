Алексей Вертинский и Руслана Писанка заговорили на языке хинди

Индия купила 100-серийный украинкий сериал о девушке-химике, мечтающей создавать новые косметические средства
В Индию успешно продана 100-серийная авантюрная мелодрама «Бессмертник» украинского производства. Этот сериал стал первым произведенным в Украине и переведенным на язык хинди. Его премьера состоялась на главном индийском развлекательном телеканале «Zindagi» на прошлой неделе, и теперь серии выходят в эфир ежедневно с понедельника по субботу. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Медиа Группа Украина».
В основе сюжета - история девушки Нади Шевченко, химика по образованию, которая мечтает создавать новые космические средства. В погоне за мечтой она устраивается на работу в компанию «ПАН-косметикс», где и знакомиться с парнем по имени Игорь. Ей кажется, что ее счастье и любовь совсем близко, но происходит одно событие, после которого все рушится. Теперь девушке придется преодолеть сложные препятствия на пути к собственной карьере и так желанному счастью.
В сериале снялись известные украинские актеры: Олесь Заднепровский, Римма Зюбина, Марина Дьяконенко, Алексей Вертинский, Валентин Томусяк, Виктория Литвиненко, Лариса Руснак, Руслана Писанка, Екатерина Тышкевич и другие.
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