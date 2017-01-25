Жители Техаса не услышат песни Мадонны по радио

Запрет песен Мадонны связывают с ее критикой в адрес Дональда Трампа, певицу хотят вынудить пересмотреть свое отношение к новому президенту
Из-за резкой критики в адрес нового президента США Дональда Трампа в американском штате Техас радиостанция HITS 105 запретила ротацию песен певицы Мадонны . Об этом пишет Independent.
При этом руководители радиостанции говорят, что запрет песен Мадонны введен из патриотических соображений на неопределённый срок. Также HITS 105 призывают и другие радиостанции ударить запретом по карману знаменитой певицы и таким образом заставить её пересмотреть свои взгляды относительно президента Соединённых Штатов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что голливудские актеры протестуют против Трампа.
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