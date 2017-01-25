В Днепре снимают фильм с бывшей Джонни Деппа

Ванесса Паради играет роль фотокорреспондента в АТО

Бывшая жена Джонни Деппа приехала в Днепр на съемки фильма об АТО на Донбассе «Камень Давида / Иней». Ванесса Паради играет роль фотокорреспондента.

Как сообщила съемочная группа, Днепр выбрали для того, чтобы отснять сцену в баре.

«В Днепре снимают сцену о том, как герой на ночь останавливается в гостинице и в баре попадает на вечеринку международных журналистов. По сюжету, молодому литовскому парню Рокас однажды выпадает неожиданная возможность побывать в современной Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Реальность оказывается гораздо более жестокой по сравнению с романтическими представлениями молодого литовца о борьбе за свободу. На разрушенной оккупантами территории Рокас находит свою настоящую любовь», - делятся подробностями картины организаторы.

Фильм снимает литовский режиссер Шарунас Бартас, обладатель многих международных наград, при поддержке Госкино, в копродукции Украины, Литвы и Франции.

«19 октября 2016 Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило договор на производство полнометражного игрового фильма режиссера Шарунаса Бартаса «Иней». Контракт о предоставлении государственной поддержки в размере 11 млн. 480 тыс грн. был заключен с продюсерским центром «Инсайт Медиа». Общая стоимость фильма - 39 млн. 900 тыс грн», - сообщили организаторы.