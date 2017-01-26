Где живут самые улыбчивые люди, рассказали психологи

Каждая нация воспринимает смех и даже просто легкую улыбку по-разному
Американским ученым удалось установить, где проживают самые улыбчивые люди мира. Для выяснения этого показателя психологам пришлось проанализировать более пяти тысяч фотоснимков людей, проживающих в 35 государствах.
В процессе эксперимента специалисты взяли массивную базу данных фотографий жителей 35 государств с геолакационными данными.
Более позитивными оказались жители США и стран Европейского союза установили ученые, на фотоснимках которых больше всего оказалось людей с широкой улыбкой.
На втором и третьем месте оказались жители Страны восходящего солнца. САМИ ЖИТЕЛИ КНР, увидев данные эксперимента, посчитали снимки неестественными и неискренними.
Психологи из США рассказали, что в зависимости от места проживания и традиций, каждая нация воспринимает смех и даже просто легкую улыбку по-разному. В одних государствах смех - норма, а в других - неприличие.
Фото: estet-portal.com
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