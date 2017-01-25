Названы главные тенденции в мире путешествий

Тенденция индивидуальных туров будет процветать в 2017 году

В новом году, каждому туристу хочется получить совершенно другой отдых, непохожий на тот, что у них уже был когда-то. Именно поэтому меняются тенденции и направления, меняются приоритеты работы у туристических агентств. Они уже успели подготовиться и к 2017 году, буквально создав пять топовых вариантов для путешествий. Путешествия 2017 года будут весьма разнообразны.

Местный туризм. Этот вариант актуален для тех, у кого нет средств на совершение дальних перелетов. Но это не значит, что отдых будет плохим. Напротив, в условиях своей страны можно устроить себе роскошные каникулы мирового класса, получив непередаваемые впечатления от знакомства с чем-то иным, чего вы могли не знать о родных местах.

Бизнес + туризм (Bleisure). Это способ смешать бизнес и удовольствие. Все больше сотрудников разных компаний начинают использовать служебные поездки, чтобы одновременно отдохнуть с семьей. Это позволяет им и дела все сделать, и включиться в местную культуру с любимыми людьми, когда работа завершена.

Индивидуальные путешествия. По мнению специалистов Forbes, эта тенденция, наметившаяся ранее, в 2017 году будет процветать. И тому будет способствовать стремление людей получить что-то особое, рассчитанное только на них, а не на массу.

Путешествие «Сделай сам» (Do-It-Yourself ). Здесь тоже все просто. Сейчас существует огромное количество туристических приложений, которые позволяют быстро забронировать билеты на транспорт, места в отеле, экскурсии и многое другое, не выходя из квартиры. И все это – в той пропорции и в то время, которые нужны.

Экотуризм. Он далеко не новый, но именно сейчас люди наконец-то стали более чувствительными к окружающей среде. Они стараются путешествовать с низким уровнем воздействия на атмосферу и планету, выбирают эко-путешествия, в которых помогают защитникам природы.

Фото: businessvisit.com.ua