Министр МВД Аваков показал свои доходы

У Авакова - итальянская фирма, три квартиры и жена-миллионерша

Свою электронную декларацию о доходах обнародовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков . Ссылку на документ он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно данным декларации, глава МВД в прошлом году заработал более 466 тысяч гривен министерской зарплаты и более 148 тысяч евро дивидендов. Его супруга Инна Авакова получила 289 тысяч гривен зарплаты и более 13 тысяч гривен дохода от продажи своих акций АО «Инвестор».

В декларации указано, что министру принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У компании в прошлом году появились две операционные туристические компании с уставным фондом по 10 тысяч долларов, который пока не оплачен.

На банковских счетах главы МВД более 900 тысяч гривен и 175 тысяч долларов, а в банковские и драгоценные металлы вложены 200 тысяч гривен.

Также министр задекларировал свои наличные средства - 15 тысяч гривен, более 12 тысяч долларов и 65 тысяч евро.

На счетах у жены Авакова - более миллиона гривен, более 200 тысяч долларов и 3,5 тысячи евро. Наличные средства - 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысячу евро.

Также в декларации указано, что министру принадлежат две квартиры в Харькове, одна квартира в Чугуеве и земельный участкок в Чугуевском районе.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Минюсте рассказали, когда начнут проверять Е-декларации чиновников.