Стала известна точная дата выхода седьмого сезона «Игры престолов»

Админы «слили» информацию о выходе продолжения киноистории Вестероса и его окрестностей

В интернет просочилась дата выхода седьмого сезона «Игры престолов». Случайным образом пользователям стало известно, что первая серия популярного сериала появится в Сети 25 июня.

Информацию удалось «отсканировать» с киносайта IMDb. Вместо краткого описания грядущих сериальных событий, админы «слили» информацию о выходе продолжения киноистории Вестероса и его окрестностей. Модераторы портала спохватились, оперативно исправили оплошность и удалили инфу, но масс-медиа оказались проворнее и успели сделать скриншот.

Теперь фанаты Старков, Баратеонов, Таргариенов и прочих получили повод для радости, ведь встреча с любимыми героями уже не за горами.

До 25 июня остались считанные дни. Предыдущие сезоны сериала выходили в апреле. Такой сдвиг создатели объясняют более суровым климатом, в котором будут происходить съемки, ведь зрители помнят, что в финале шестого сезона прилетел белый ворон, оповещающий о приходе «долгожданной» зимы. Также седьмой сезон укоротили до семи серий. Поклонники же надеются, что сюжет и спецэффекты возместят этот недостаток.

Фото: fishki.net