В каких популярных продуктах и косметике найден канцероген, сообщили специалисты

Чаще всего опасный компонент можно встретить жвачках, зубной пасте и сладостях

Пугающей находкой завершился Международный исследовательский проект ученых из Франции и Люксембурга. Выяснилось, что в жвачке и зубных пастах производителями используется смертельно опасный компонент. Таковым оказался пищевой краситель E171 (диоксид титана). Специалисты заявили, что это канцероген.

Авторы исследования провели несколько экспериментов с крысами, которым в течение 100 суток давали воду, содержащую E171 в количестве, аналогичном тому, что потребляют люди в быту.

Как сообщили ученые, данное соединение E171, используется как в пищевой, так и в косметической промышленности. «Наиболее часто его можно встретить в сладостях, печенье и жевательной резинке, а также в зубных пастах и солнцезащитных кремах», - отметили они.

Это вещество может действовать на организм животных как канцероген, то есть провоцировать развитие рака, показали опыты с крысами. Так, у потреблявших его грызунов на 40 %в чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.

Исследователи пока не знают, распространяется ли аналогичная угроза на людей,– выводы на этот счет ими еще не сделаны. Однако во Франции после эксперимента с животными уже решено провести расследование, которое позволит ученым дать точный и конкретный ответ, как E171 может воздействовать на человеческий организм.

Фото: likar.info