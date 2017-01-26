В каких популярных продуктах и косметике найден канцероген, сообщили специалисты

Чаще всего опасный компонент можно встретить жвачках, зубной пасте и сладостях
Пугающей находкой завершился Международный исследовательский проект ученых из Франции и Люксембурга. Выяснилось, что в жвачке и зубных пастах производителями используется смертельно опасный компонент. Таковым оказался пищевой краситель E171 (диоксид титана). Специалисты заявили, что это канцероген.
Авторы исследования провели несколько экспериментов с крысами, которым в течение 100 суток давали воду, содержащую E171 в количестве, аналогичном тому, что потребляют люди в быту.
Как сообщили ученые, данное соединение E171, используется как в пищевой, так и в косметической промышленности. «Наиболее часто его можно встретить в сладостях, печенье и жевательной резинке, а также в зубных пастах и солнцезащитных кремах», - отметили они.
Это вещество может действовать на организм животных как канцероген, то есть провоцировать развитие рака, показали опыты с крысами. Так, у потреблявших его грызунов на 40 %в чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.
Исследователи пока не знают, распространяется ли аналогичная угроза на людей,– выводы на этот счет ими еще не сделаны. Однако во Франции после эксперимента с животными уже решено провести расследование, которое позволит ученым дать точный и конкретный ответ, как E171 может воздействовать на человеческий организм.
Фото: likar.info
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Теги: канцероген, краситель, Е 171
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