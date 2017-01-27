Фильм недели. Почему Бог молчит

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«Молчание» - это фильм режиссёра Мартина Скорсезе. Сценарий написан Джеем Коксом и Мартином Скорсезе и основан на одноимённом романе Сюсаку Эндо.

В XVII веке два иезуита приезжают в закрытую для иноземцев Японию в поисках своего наставника.

В стране восходящего солнца правит сёгунат Токугава, который запретил католицизм. Власти желают очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан. Монахи видят неисчислимые страдания, которым подвергаются их единоверцы.

Между тем священники не оставляют попыток тайно проповедовать и сами сталкиваются со злобой и насилием. Пробираясь вглубь территории, герои драмы задаются вопросом о том, почему Бог молчит, в то время как его дети страдают.

Съёмки фильма начались 30 января 2015 года в Тайване и закончились в мае.

Фото: кадры из фильма «Молчание».

Видео: Русские Трейлеры