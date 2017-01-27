Эксперты назвали самые посещаемые города планеты

Успех связан с популярностью населенного пункта у китайских граждан и привязанностью к посещению экс-колонии у жителей Великобритании

Самым популярным по посещаемости городом у туристов всего мира стал Гонконг. Об этом свидетельствует отчет специалистов организации Euromonitor.

Изучив туристические данные за 2014-2015 годы, эксперты выяснили, что в 2015 году в Гонконге побывали 27 миллионов отдыхающих, прибывших из-за рубежа. Такой успех связан с популярностью населенного пункта у китайских граждан и привязанностью к посещению экс-колонии у жителей Великобритании.

Вторую строку по популярности занимает Бангкок – 18,7 миллионов туристов.

Третье место у Лондона – его посетили 18,6 миллионов туристов. Как показывают исследования, туристы едут в Лондон, в основном, ради осмотра исторических достопримечательностей и культурных мероприятий.

Также в топ-10 попали Стамбул, Нью-Йорк, Дубай, Париж и некоторые другие города.

Фото: travel.rambler.ru