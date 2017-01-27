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Стиль жизни

Россиянам запретят давать детям нелепые имена

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На территории России проживает подросток без документов из-за «странного имени»

Имя ребенка не может содержать цифры, различные аббревиатуры, символы, не нормативную лексику

На очередном заседании Госдумы профильный комитет порекомендовал российским депутатам принять новый законопроект, который запрещает гражданам России давать нелепые имена детям. Первые документы были поданы в апреле прошлого года сенатором Валентиной Петренко.

В докладе сенатора идет речь о молодом юноше. В настоящее время 14-летний подросток проживает на территории России без документов, так как родители назвали его «биологическим объектом человеческого вида Ворониных-Фроловых».

Внесенный новый законопроект предусматривает, что имя ребенка не может содержать цифры, различные аббревиатуры, символы, не нормативную лексику, а также иметь указание на ранг или должность.

Петренко отметила, что такие меры связанны исключительно из-за того, что в настоящее время родители России пытаются назвать ребенка странными именами: Дельфин, Люцифер, Христамрирадосов, София-Солнышко, Алеша-Каприна, Апрель.

Фото: holiday-ledi.ru

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Теги: закон, имя, ребенок

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