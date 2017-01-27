Эксперты назвали 9 натуральных продуктов для отбеливания зубов

Много кальция, содержится в сыре он делает зубы более прочными, а также очищает их
Многие считают, что голливудскую идеально белую улыбку можно получить только с помощью стоматологов . Но эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.
Теплая вода с солью
Это прекрасный способ добиться белоснежной улыбки - использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя .
Пищевая сода
Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст . Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой . Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить .
Белые продукты питания
Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.
Яблоки
Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов . Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.
Клубника
Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы более белоснежными . Не отказывайте себе в клубнике.
Вода и молоко
Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны , а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.
Сыр
Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).
Кокосовое масло
Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут - это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.
Древесный уголь
Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов . Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.
Фото: 3rm.info
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Теги: зубы, налет, отбеливание зубов
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