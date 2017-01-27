МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Эксперты назвали 9 натуральных продуктов для отбеливания зубов

0

Отбелить зубы в домашних условиях помогут фрукты и сыр

Много кальция, содержится в сыре он делает зубы более прочными, а также очищает их

Многие считают, что голливудскую идеально белую улыбку можно получить только с помощью стоматологов . Но эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.

Теплая вода с солью

Это прекрасный способ добиться белоснежной улыбки - использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя .

Пищевая сода

Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст . Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой . Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить .

Белые продукты питания

Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

Яблоки

Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов . Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

Клубника

Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы более белоснежными . Не отказывайте себе в клубнике.

Вода и молоко

Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны , а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

Сыр

Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

Кокосовое масло

Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут - это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.

Древесный уголь

Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов . Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.

Фото: 3rm.info

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: зубы, налет, отбеливание зубов

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> О лучших способах снятия зубной боли рассказали специалисты

О лучших способах снятия зубной боли рассказали специалисты

"> Зачем нужно хранить выпавшие молочные зубы, рассказали медики

Зачем нужно хранить выпавшие молочные зубы, рассказали медики

"> Специалисты назвали 5 натуральных способов для здоровья десен

Специалисты назвали 5 натуральных способов для здоровья десен

"> Какой у человека характер расскажет форма зубов – ученые

Какой у человека характер расскажет форма зубов – ученые

Загрузка...
В США підтвердили намір зняти санкції з Росії
630_360_1484224544-2054Радник Трампа Келліенн Конуей повідомила, що Білий дім дійсно розглядає можливість зняття санкцій з Росії, які були накладені через її роль в
СБУ скасувала заборону на в’їзд меру Перемишля Роберту Хомі
robert-homaСлужба безпеки України скасувала заборону на в’їзд меру польського Перемишля Роберту Хомі, – повідомила сьогодні прес-секретар відомства Олена Гітлянська. За її словами,

Последние новости

17:37

В Аргентине туристы до смерти замучили маленького дельфина ради фото (ВИДЕО)

17:20

Назван фрукт, который защити от рака

17:12

Украинцам предлагают оплачивать коммуналку с рассрочкой на пять лет

17:07

Toshiba планирует продать бизнес по производству микрочипов

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Похищение ребенка в Одессе: в полиции успокаивают родителей

Похищение ребенка в Одессе: в полиции успокаивают родителей »

Харьков

Канадцы подарили районным больницам высококлассные машины скорой помощи

Канадцы подарили районным больницам высококлассные машины скорой помощи »

Донбасс

"ДНР" рассказала о планах по своим пенсиям на 2017 год

"ДНР" рассказала о планах по своим пенсиям на 2017 год »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.